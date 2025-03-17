«Реал» не станет чемпионом Испании. Букмекеры считают, что Ла Лигу выиграет «Барселона»

«Барселона» укрепилась в статусе букмекерского фаворита Ла Лиги после победы над «Атлетико» (4:2).

Каталонский клуб котируется основным претендентом на победу в чемпионате Испании с коэффициентом 1.62.

Команда Диего Симеоне, наоборот, выбыла из борьбы за чемпионство после поражения в 28-м туре – на титул «матрасников» дают коэффициент 11.00.

Вторым у букмекеров котируется «Реал» – мадридцы скорее не станут чемпионами (1.48), чем станут ими (2.65).

«Барселона» и «Реал» находятся на вершине турнирной таблице с 60 очками. У каталонцев есть игра в запасе. «Атлетико» – третий с 56 очками.

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