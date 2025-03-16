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1.30 – Овечкин забросит 40+ шайб в регулярном сезоне НХЛ-2024/25

Букмекеры оценили шансы Александра Овечкина забить 40 голов в регулярном сезоне НХЛ-2024/25.

Форвард «Вашингтона» провел в этом сезоне 51 матч и забросил 34 шайбы. Букмекеры дают коэффициент 1.30, что Овечкин забьет минимум 40 голов до конца регулярки. Обратная ставка зайдет за 3.20.

Овечкин – второй снайпер в истории НХЛ. Россиянина опережает лишь Уэйн Гретцки (894 шайбы). Александру осталось 7 голов до рекорда канадца.

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Опубликовала: Венера Кравченко
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