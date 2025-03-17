«Лига Ставок» повысила коэффициент на рекорд Артема Дзюбы в матче с Гренадой
Амбассадор букмекерской компании «Лига Ставок» Артем Дзюба будет капитаном сборной России в товарищеском матче против сборной Гренады, который состоится 19 марта на «ВТБ-Арене». Эта встреча знаменательна тем, что Артем Дзюба может установить исторический рекорд национальной команды.
На данный момент Артем делит первое место в списке лучших бомбардиров сборной России с Александром Кержаковым — на счету обоих футболистов по 30 голов. «Лига Ставок» предлагает повышенный коэффициент (1,25) на то, что Дзюба сможет забить и превзойти это достижение в матче с Гренадой.
Неделей ранее Артем стал лучшим бомбардиром в истории РПЛ. Желаем удачи нашему амбассадору в битве за новый рекорд!
Комментарии
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости