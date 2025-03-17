«Интер» укрепился в статусе фаворита Серии А после победы над «Аталантой». Коэффициент на титул клуба из Бергамо вырос в 2 раза

«Интер» обыграл «Аталанту» (2:0) и укрепился в статусе фаворита Серии А.

После победы в 29-м туре коэффициент на чемпионство «Интера» упал с 1.65 до 1.45. Вероятность победы миланского клуба в Серии А – 69%.

Вторым у букмекеров котируется «Наполи» (3.30), отстающий от «Интера в таблице на 3 очка. Коэффициент на титул «Аталанты» вырос в 2 раза – с 6.50 до 13.00.

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