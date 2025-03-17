Дзюба отличится в игре с Гренадой, уверены букмекеры. 1.43 – забьет больше, чем вся команда соперника
Букмекеры не сомневаются, что Артем Дзюба забьет в товарищеском матче против Гренады.
Форвард «Акрона» вызван в сборную России на мартовские матчи против Гренады и Замбии. Дзюба получил вызов в национальную команду впервые с 2021 года.
Букмекеры дают коэффициент 1.23 на то, что 36-летний нападающий забьет в матче с Гренадой, 2.20 – отличится минимум дважды.
За 1.43 можно поставить на то, что Дзюба забьет больше, чем вся команда соперника.
Дзюбе осталось забить один мяч, чтобы побить рекорд Александра Кержакова (30) по голам за сборную России.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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