Мирра Андреева выиграла больше всех матчей в этом году. 9.00 – победит на любом «Большом шлеме» в 2025-м
Букмекеры оценили шансы Мирры Андреевой на титул «Большого шлема» в 2025-м.
17-летняя россиянка победила на двух турнирах WTA 1000 подряд – в Дубае и Индиан-Уэллс. Также она выиграла больше всех матчей в этом году – 19.
Букмекеры дают коэффициент 9.00 на то, что Андреева победит на любом «Шлеме» в 2025 году. За 14.00 можно поставить на победу россиянки на «Ролан Гаррос», за 16.00 – на «Уимблдоне».
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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