«Спартак» обыгрывает Зенит после 1-го тайма. На гол Мартинса зашел коэффициент 11.00
«Спартак» играет дома с «Зенитом» в 21-м туре Мир РПЛ (1:0, перерыв).
На второй добавленной к первому тайму минуте счет открыл Кристофер Мартинс Перейра. На гол полузащитника «Спартака» букмекеры давали коэффициент 11.00.
В прематче «Спартак» котировался фаворитом за 2.75. В лайве коэффициент на «красно-белых» упал до 1.49.
Победа «Зенита» оценивается в 8.90, ничья – в 4.10.
На точный счет 1:0 в первом тайме давали 4.20.
Опубликовала: Венера Кравченко
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