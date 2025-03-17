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Экспресс из четырех матчей принес клиенту «Лиги Ставок» 18,4 млн рублей

В воскресенье, 16 марта, игрок «Лиги Ставок» составил экспресс из четырех матчей. Сумма ставки — 8 млн рублей, коэффициент — 2,29, а сумма выигрыша — 18,4 млн рублей.

В экспресс вошли футбольные матчи итальянской Серии А и РПЛ. В игре «Венеция» — «Наполи» (0:0) и «Акрон» — ЦСКА (1:2) беттор в обоих случаях поставил на то, что гости не проиграют (х2) за коэффициенты 1,14 и 1,28 соответственно. В двух оставшихся событиях клиент Лиги Ставок взял матчи: «Спартак» — «Зенит» (2:1) и Рома — Кальяри (1:0). Он поставил на то, что хозяева забьют голы в своих матчах (тотал больше 0,5). Коэффициенты — 1,38 и 1,14.

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