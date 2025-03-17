1.16 – Дзюба побьет рекорд Кержакова по голам за сборную в матче с Гренадой

Букмекеры открыли специальную линию, посвященную голам Артема Дзюбы за сборную России.

Форварду «Акрона» осталось забить один мяч, чтобы побить рекорд Александра Кержакова (30) по голам за сборную России.

BetBoom предлагает коэффициент 1.16 на то, что Дзюба побьет рекорд Кержакова в матче с Гренадой 19 марта. За 6.56 можно поставить на то, что достижение падет в игре с Замбией.

Также букмекер предлагает поставить на то, какой частью тела Дзюба забьет рекордный гол. 1.40 – правой ногой, 5.00 – головой, 6.00 – левой ногой, 25.00 – пяткой.

В матче с какой сборной Дзюба забьет рекордный гол:

1. Гренада – 1.16

2. Замбия – 6.56

3. Нигерия – 25.00

4. Беларусь – 35.00

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