«Ньюкасл» 70 лет не выигрывал трофеи в Англии. 2.90 – завоюет Кубок английской лиги
«Ливерпуль» сыграет в финале Кубка английской лиги с «Ньюкаслом».
«Ливерпуль» – букмекерский фаворит с коэффициентом 1.87. На победу «Ньюкасла» в основное время можно поставить за 4.20, на ничью – за 4.00.
Итоговый триумф «красных» идет за 1.45. Если Кубок лиги завоюет «Ньюкасл», сыграет коэффициент 2.90.
«Ньюкасл» не выигрывал трофеи в Англии 70 лет. В 1955-м «сороки» завоевали Кубок Англии, обыграв в финале «Манчестер Сити» (3:1).
Финал пройдет 16 марта и начнется в 19:30 мск.
Последние трофеи «Ньюкасла» – драма: утонувший чилиец, проклятье соперников и предшественник Ширера
Опубликовала: Венера Кравченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости