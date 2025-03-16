«Ньюкасл» 70 лет не выигрывал трофеи в Англии. 2.90 – завоюет Кубок английской лиги

«Ливерпуль» сыграет в финале Кубка английской лиги с «Ньюкаслом».

«Ливерпуль» – букмекерский фаворит с коэффициентом 1.87. На победу «Ньюкасла» в основное время можно поставить за 4.20, на ничью – за 4.00.

Итоговый триумф «красных» идет за 1.45. Если Кубок лиги завоюет «Ньюкасл», сыграет коэффициент 2.90.

«Ньюкасл» не выигрывал трофеи в Англии 70 лет. В 1955-м «сороки» завоевали Кубок Англии, обыграв в финале «Манчестер Сити» (3:1).

Финал пройдет 16 марта и начнется в 19:30 мск.

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