«Прежняя система показала неэффективность. Федерации повышали себе зарплаты и спокойно жили на проценты». Николай Оганезов – об отчислениях букмекеров

Советник гендиректора «Фонбет» Николай Оганезов высказался о создании Российского спортивного фонда (РСФ).

Ранее в Госдуму был внесен законопроект относительно РСФ. Фонд аккумулирует целевые отчисления от букмекеров, полученные от ставок на зарубежные соревнования (около 85% от общего объема).

«Прежняя система показала свою неэффективность. Деньги букмекеров – целевые отчисления – поступали на счета федераций и лиг, и некоторые из них просто размещали деньги на банковский депозит, никуда не вкладывая.

Они повышали себе зарплаты и спокойно жили на проценты», – заявил Оганезов в эфире радио Sputnik.

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