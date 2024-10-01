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Дмитрий Сергеев: «Риторика в отношении букмекеров год от года меняется в сторону ужесточения»

Управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев оценил предложения, которые были высказаны на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт».

«Довольно жесткая риторика в этом году слышится на главном ежегодном российском букмекерском форуме, на мой личный взгляд:

1) возможно поэтапное увеличение отчислений на спорт (ждем новостей с совета по спорту при президенте)

2) Минфин думает про повышение возраста игроков

3) ближайшее внедрение закона о едином реестре лудоманов

4) ограничение в ставках закредитованного населения (видимо, тот самый закон про кредитные карты является инициативой Минфина)

5) финансирование социальной рекламы (Минфин хочет рекламировать более надежные вложения денежных средств вместо расхода на ставки), видимо, за счет букмекеров

6) уголовное преследование дропов, участвующих в p2p переводах

7) усиленные возможности по блокировке нелегальных сайтов со стороны ЕРАИ, РКН, ФНС

8) создание фонда при Минспорте, куда будут отправлены все отчисления по международным соревнованиям (а это до 90% всех отчислений)

9) прямая рекомендация, чуть ли не требование, от Минспорта не снижать рекламные контракты

Сейчас не даю оценок, хороши изменения или плохи, но риторика год от года меняется в сторону ужесточения, как мне кажется», – написал Сергеев в телеграме.

Ставки на Спортсе

Портрет российского лудомана: много пьет, берет кредиты, проигрывает 11 тысяч в месяц и любит бонусы

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: телеграм-канал Дмитрия Сергеева
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