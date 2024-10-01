В Минфине предложили повысить минимальный возраст для участия в азартных играх
В России могут поднять минимальный возраст для участия в азартных играх.
Об этом на форуме сообщил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.
«Еще одно направление – повышение минимального возраста игроков в букмекерских конторах. Это предложение неоднозначное, потому что можем ввести молодых людей в серую зону.
Но мы хотим повысить возраст тех, кто играет. Также мы работаем с банками, чтобы они могли ограничивать участие людей здесь, исходя из их финансового положения», – передает слова Чебескова корреспондент Спортса’’ Максимилиан Алфимов.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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