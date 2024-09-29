Жителя Белгорода оштрафовали на 2000 рублей за расклеивание листовок с рекламой казино
20-летний житель Белгорода наказан за размещение рекламы онлайн-казино.
Молодой человек нашел подработку в интернете, а листовки неизвестные прислали по почте. Его действия были квалифицированы по статье 3.20 закона Белгородской области об административных правонарушениях (размещение информационных материалов вне специально отведенных для этого мест).
Наклейки изъяты полицией, а белгородец заплатит штраф в 2000 рублей.
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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: КП Белгород
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