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«Лига Ставок. Ночь чемпионов IBA» пройдет в рамках форума «Россия – спортивная держава»

17 октября в Уфе чемпион мира по версии WBA в бриджервейте россиянин Муслим Гаджимагомедов проведёт первую защиту пояса в 12-раундовом поединке с немцем Леоном Хартом на турнире «Лига Ставок. Ночь чемпионов IBA», который пройдёт в рамках форума «Россия – спортивная держава». 

Гаджимагомедов завоевал титул WBA в июле на турнире «Лига Ставок. Ночь чемпионов IBA» в Серпухове, техническим нокаутом в четвёртом раунде победив китайца Чжана Чжаосиня. 27-летний Гаджимагомедов – двукратный чемпион мира, финалист Олимпийских игр-2020, чемпион Европы-2024, победитель Европейских игр-2019.

Харт занимает вторую строчку рейтинга WBA в бриджервейте при том, что первая строчка вакантна. По ходу карьеры 36-летний Харт боксировал с Муратом Гассиевым, Кшиштофом Влодарчиком, Энрико Келлингом, Артуром Манном. Немец владел титулами WBO European, WBC Asian.

Турнир «Лига Ставок. Ночь чемпионов IBA» в Уфе будет организован Международной ассоциацией бокса, Iron&Gloves Promotions и Dynamo Boxing Promotions при поддержке Федерации бокса России. Генеральным партнером шоу выступит букмекерская компания «Лига Ставок». В прямом эфире вечер бокса будет транслироваться на телеканале «Матч ТВ».

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