Футбол – лидер по целевым отчислениям от букмекеров за 2023 год, хоккей – 4-й. В топ-10 попали две федерации инвалидов
Министерство спорта РФ опубликовало данные о распределении целевых отчислений букмекеров за 2023-й год.
Лидером по полученным отчислениям стал футбол – 3,373 миллиарда рублей. Второе место занял настольный теннис (1,44 млрд), третье – теннис (1,16 млрд).
В топ-10 по букмекерским отчислениям вошли две федерации инвалидов – Союз инвалидов (288,08 млн) и Федерация лиц с поражением ОДА (230,33 млн).
Топ-10 спортивных федераций/союзов по отчислениям в 2023 году:
1. Футбол – 3,373 млрд рублей
2. Настольный теннис – 1,44 млрд
3. Теннис – 1,16 млрд
4. Хоккей – 821,64 млн
5. Компьютерный спорт – 747,26 млн
6. Баскетбол – 632,17 млн
7. Союз инвалидов – 288,08 млн
8. Федерация лиц с поражением ОДА – 230,33 млн
9. Фристайл – 197,67 млн
10. Санный спорт – 193,54 млн
3,4 млрд – футбол, 1,4 млрд – настольный теннис. Сколько федерации получили от букмекеров в 2023 году?
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий