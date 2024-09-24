Футбол – лидер по целевым отчислениям от букмекеров за 2023 год, хоккей – 4-й. В топ-10 попали две федерации инвалидов

Министерство спорта РФ опубликовало данные о распределении целевых отчислений букмекеров за 2023-й год.

Лидером по полученным отчислениям стал футбол – 3,373 миллиарда рублей. Второе место занял настольный теннис (1,44 млрд), третье – теннис (1,16 млрд).

В топ-10 по букмекерским отчислениям вошли две федерации инвалидов – Союз инвалидов (288,08 млн) и Федерация лиц с поражением ОДА (230,33 млн).

Топ-10 спортивных федераций/союзов по отчислениям в 2023 году:

1. Футбол – 3,373 млрд рублей

2. Настольный теннис – 1,44 млрд

3. Теннис – 1,16 млрд

4. Хоккей – 821,64 млн

5. Компьютерный спорт – 747,26 млн

6. Баскетбол – 632,17 млн

7. Союз инвалидов – 288,08 млн

8. Федерация лиц с поражением ОДА – 230,33 млн

9. Фристайл – 197,67 млн

10. Санный спорт – 193,54 млн

Ставки на Спортсе

3,4 млрд – футбол, 1,4 млрд – настольный теннис. Сколько федерации получили от букмекеров в 2023 году?