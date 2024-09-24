  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Футбол – лидер по целевым отчислениям от букмекеров за 2023 год, хоккей – 4-й. В топ-10 попали две федерации инвалидов
6

Футбол – лидер по целевым отчислениям от букмекеров за 2023 год, хоккей – 4-й. В топ-10 попали две федерации инвалидов

Министерство спорта РФ опубликовало данные о распределении целевых отчислений букмекеров за 2023-й год.

Лидером по полученным отчислениям стал футбол – 3,373 миллиарда рублей. Второе место занял настольный теннис (1,44 млрд), третье – теннис (1,16 млрд).

В топ-10 по букмекерским отчислениям вошли две федерации инвалидов – Союз инвалидов (288,08 млн) и Федерация лиц с поражением ОДА (230,33 млн).

Топ-10 спортивных федераций/союзов по отчислениям в 2023 году:

1. Футбол – 3,373 млрд рублей

2. Настольный теннис – 1,44 млрд

3. Теннис – 1,16 млрд

4. Хоккей – 821,64 млн

5. Компьютерный спорт – 747,26 млн

6. Баскетбол – 632,17 млн

7. Союз инвалидов – 288,08 млн

8. Федерация лиц с поражением ОДА – 230,33 млн

9. Фристайл – 197,67 млн

10. Санный спорт – 193,54 млн

Ставки на Спортсе

3,4 млрд – футбол, 1,4 млрд – настольный теннис. Сколько федерации получили от букмекеров в 2023 году?

Опубликовал: Кирилл Михайлов
logoФХР
logoпремьер-лига Россия
logoРФБ
ФТР
бизнес
logoРФС
logoКХЛ
Ставки на спорт
logoЕдиная лига ВТБ
Министерство спорта России
ФФР
ФНТР
Ставки на футбол
Ставки на хоккей
Ставки на баскетбол
Ставки на теннис
Ставки на сегодня
Ставки на киберспорт
Ставки на настольный теннис
деньги
Индустрия
Рекомендуем
Ставки в Telegram
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Федерация настольного тенниса получила 1,44 млрд рублей от букмекеров в 2023 году. Только РФС получил больше
120 минут назад
В Латвии повысят минимальный возраст для участия в азартных играх
сегодня, 14:54
Спортс’’ ищет контент-менеджера для раздела «Ставки»
сегодня, 14:45Вакансия
«Динамо» едет в гости к «Барысу», идущему последним на Востоке. Выбирайте фаворита с фрибетом «4444»
сегодня, 14:00Реклама
Экс-директор «Спартака» Махмутов возглавил направление медиаправ в БК BetBoom
сегодня, 13:57
Три представителя БК PARI вошли в топ-1000 российских менеджеров
2сегодня, 13:22
В доме Милевского прошли обыски из-за договорных матчей
сегодня, 12:15
Батраков сделал 7+5 в 9 матчах РПЛ за «Локо». 8.00 – станет лучшим бомбардиром лиги
6сегодня, 11:57
21.00 – таким был кэф на «Золотой мяч» Винисиуса на открытии линии. Фаворитом котировался Беллингем
2сегодня, 10:52
Группа барнаульцев заработала 19 миллионов рублей под видом легального букмекера
сегодня, 09:59
Ко всем новостям
Последние новости
Ставка пользователя приложения «Лига Ставок» стала победным трендом
сегодня, 12:21Реклама
ЦСКА обыграл «Зенит» в ретро-матче Лига Ставок Лиги Легенд
сегодня, 10:11Реклама
«Барселона» разгромила «Вильярреал» – 5:1. На фору сине-гранатовых сыграл коэффициент 12.5
322 сентября, 18:33
«Ман Сити» и «Арсенал» забили 3 мяча в первом тайме. В 3 матчах подряд между этими командами заходил тотал меньше 2,5 голов
122 сентября, 16:34
«Спартак» и «Динамо» в первом тайме пробили тотал больше 2,5 голов. На это давали 5.90
322 сентября, 14:30
В Великобритании сиделка переводила деньги со счета клиента для онлайн-гемблинга
122 сентября, 13:44
Холанд – самый вероятный автор гола в матче «Ман Сити» – «Арсенал». Форвард забил 9 мячей в 4 играх АПЛ
122 сентября, 12:46
«Спартак» не проигрывает московскому «Динамо» дома в 9 матчах подряд. Букмекеры считают, что тренд продлится
522 сентября, 12:18
«Монако» Головина – явный фаворит против «Гавра» Кузяева. Команды сыграли вничью в двух последних очных матчах
122 сентября, 11:41
«Манчестер Сити» – «Арсенал»: игроки БЕТСИТИ уверены в превосходстве Гвардиолы над Артетой
22 сентября, 10:03Реклама