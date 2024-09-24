Батраков сделал 7+5 в 9 матчах РПЛ за «Локо». 8.00 – станет лучшим бомбардиром лиги
Алексей Батраков забил 7 голов и отдал 5 голевых передач в 9 матчах сезона РПЛ.
Букмекеры дают коэффициент 8.00 на то, что 19-летний футболист станет лучшим бомбардиром чемпионата России. Выше него котируются только Максим Глушенков, Манфред Угальде (оба – 6.00) и Матео Кассьерра (7.00).
На тотал больше 15 голов Батракова за сезон РПЛ дают 1.85, на минимум 11 ассистов – такой же коэффициент.
Топ-5 мощных камбэков в этом сезоне. Кто еще, кроме «Байера»?
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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