«Милан» обыграл «Интер» в дерби, хотя шел явным андердогом за 5.20. В лайве на победу давали 11.00
«Интер» проиграл «Милану» (1:2) в матче 5-го тура Серии А.
Победный мяч на 89-й минуте забил защитник «Милана» Маттео Габбия. В лайве на победу «Россонери» давали коэффициент 11.00.
До игры «Милан» котировался явным андердогом с коэффициентом 5.20 на победу.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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