«Ростов» и «Динамо» Махачкала сыграли 0:0. У махачкалинцев нет матчей на тотал больше 2,5 голов в текущем сезоне РПЛ

«Ростов» сыграл вничью с «Динамо» Махачкала (0:0) в 9-м туре РПЛ.

До матча на ничью можно было поставить за 4.50. Тотал меньше 2,5 голов зашел за 1.85.

Ни в одной игре с участием махачкалинцев в текущем сезоне РПЛ не было забито больше 2 мячей.

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