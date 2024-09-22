Холанд – самый вероятный автор гола в матче «Ман Сити» – «Арсенал». Форвард забил 9 мячей в 4 играх АПЛ
«Манчестер Сити» примет «Арсенал» в 5-м туре АПЛ.
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: на них можно поставить за 1.80. На победу гостей дают 5.10, на ничью – 3.70.
Эрлинг Холанд котируется самым вероятным автором гола в матче за 2.10. На счету форварда 9 забитых мячей в 4 играх АПЛ.
Встреча состоится 22 сентября. Начало – в 18:30 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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