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Администратор «Пятерочки» проиграл на ставках 2,7 миллиона рублей из кассы магазина

Администратор «Пятерочки» в Ярославле получил 2 года и 6 месяцев тюрьмы за кражу 2,7 млн рублей из кассы магазина для игры на ставках.

«В ходе судебного заседания установлено, что молодого человека осенью 2023 года перевели с должности продавца-кассира на должность администратора магазина «Пятерочка». В его обязанности стал входить учет, выдача и хранение наличных денежных средств, проведение инкассации главной кассы магазина.

Получив доступ к кассе, подсудимый стал брать из нее деньги. Первый раз взял несколько купюр в ноябре 2023 года, потом уже не смог остановиться и вплоть до конца марта 2024 года регулярно брал из сейфа суммы от 8 до 50 тысяч рублей, также не доносил до главной кассы деньги из торговых касс, забирал их себе, прикрывал недостачу фиктивной инкассацией.

Все присвоенные денежные средства подсудимый переводил в приложение букмекерской конторы, из которого совершал ставки. Разбогатеть не получилось, как не удалось и вернуть одолженные из кассы деньги.

В марте 2024 года в магазин приехал сотрудник службы безопасности и в ходе ревизии выявил недостачу денежных средств в сумме 2 миллиона 764 тысяч рублей. Администратор признался, что брал деньги для личных целей.

Подсудимый признан виновным в присвоении чужого имущества в особо крупном размере, ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

В счет возмещения имущественного ущерба с подсудимого в пользу ООО «Агроторг» взыскано 2 764 505 рублей. Приговор вступил в законную силу», – сообщает пресс-служба Ярославского областного суда.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: пресс-служба Ярославского областного суда
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