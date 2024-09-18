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Папич о лудомании: «Воспринимаю как отмазку, не верю в эту зависимость. Смысл тогда жить, если нет контроля?»

Стример Виталий «Папич» Цаль высказался о зависимости от азартных игр.

- У тебя нет зависимости от казино?

– Если выбор между «да» и «нет», то я скажу «нет».

Я не воспринимаю слово «лудоман», я воспринимаю это как отмазку. Я не верю в эту зависимость.

- Получается, Mellstroy просто отмазывается?

– Получается, он просто слабый. Что поделать. Хоть я к нему положительно отношусь, я отказываюсь верить во всякие зависимости.

Как только человек начинает верить во всякие зависимости, получается, он сливает контроль над собой и своей жизнью на эти «болезни» и прочее. К черту. Я верю только в физические болезни. Они по факту ощущаются, и их видно.

- Как объяснить, что человек проснулся и все его мысли заняты только одним – поиграть?

– Когда мне было вообще ничего не интересно, я просто шел на улицу и бегал. Пусть попробуют это сделать.

- Бегать?

– Истощить себя физически. Тогда он захочет, например, отдохнуть, поспать, поесть. Будет меньше желания проигрывать средства.

- А если во время бега у него мысли только о игре?

– Ты это пытаешься выставить, будто человек не имеет контроля.

- Такое бывает…

– А смысл тогда жить, если нет контроля не над чем? Надо работать над самоконтролем, а не просто говорить: «От меня ничего не зависит», – сказал Папич в интервью «Вписке».

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На три гола Кейна давали лишь 10% – а он положил покер. Что еще зашло при 9:2?

Опубликовал: Кирилл Михайлов
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