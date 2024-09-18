Сафонов дебютирует за «ПСЖ» в Лиге чемпионов – против «Жироны». 2.55 – сыграет на ноль

«ПСЖ» примет «Жирону» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Основной вратарь парижан Джанлуиджи Доннарумма не попал в заявку на игру из-за травмы.

Место в воротах «ПСЖ» займет Матвей Сафонов. Эта игра станет для россиянина дебютной в составе парижского клуба.

За 2.55 можно поставить на то, что Сафонов сыграет на ноль.

Матч состоится 18 сентября и начнется в 22:00 мск.

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