Сафонов дебютирует за «ПСЖ» в Лиге чемпионов – против «Жироны». 2.55 – сыграет на ноль
«ПСЖ» примет «Жирону» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Основной вратарь парижан Джанлуиджи Доннарумма не попал в заявку на игру из-за травмы.
Место в воротах «ПСЖ» займет Матвей Сафонов. Эта игра станет для россиянина дебютной в составе парижского клуба.
За 2.55 можно поставить на то, что Сафонов сыграет на ноль.
Матч состоится 18 сентября и начнется в 22:00 мск.
На три гола Кейна давали лишь 10% – а он положил покер. Что еще зашло при 9:2?
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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