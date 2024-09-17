Букмекеры уверены, что Джокович выиграет 25-й «Шлем» до конца карьеры и станет самым возрастным победителем ТБШ в Открытой эре

Новак Джокович выиграл 24 «Больших шлема» за карьеру.

Самым возрастным победителем турнира «Большого шлема» в Открытой эре (с 1968 года) является Кен Розуолл, выигравший Australian Open в 1972 году в возрасте 37 лет 1 месяца и 24 дней.

37-летний Джокович побьет это достижение, если выиграет хотя бы один ТБШ до конца карьеры. Поставить на это можно с коэффициентом 1.34.

3.00 – Джокович больше никогда не выиграет турнир «Большого шлема».

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