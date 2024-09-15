В 7 из 9 последних матчей «Атлетико» забивал дома «Валенсии» минимум 2 гола. Букмекеры считают, что тренд подтвердится в предстоящей игре
«Атлетико» примет «Валенсию» в 5-м туре Ла Лиги.
Команда Диего Симеоне котируется явным фаворитом с коэффициентом 1.35. На гостей можно поставить за 11.00, на ничью – за 5.50.
В 7 из 9 последних матчей «Атлетико» забивал дома «Валенсии» минимум 2 мяча. На индивидуальный тотал «матрасников» больше 1,5 гола дают 1.50, на меньше 1,5 – 2.60.
Игра пройдет 15 сентября. Начало – в 22:00 мск.
«Арсенал» удивляет букмекеров: серия на тотал меньше, разрушили тренды «Тоттенхэму»
Опубликовала: Венера Кравченко
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