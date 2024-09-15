Национальная лотерея – самая популярная разновидность гемблинга у британцев

В Великобритании игорный регулятор (UKGC) опубликовал статистику участия граждан в азартных играх.

Отчет подготовлен на основе ответов 5191 респондента старше 18 лет. Опрос проводился с января по апрель 2024 года. 48% опрошенных так или иначе участвовали в азартных играх за последние 4 недели.

Рейтинг наиболее популярных разновидностей азартных игр среди британцев:

– национальная лотерея (32% подтвердили участие в лотерейных розыгрышах за последние 4 недели);

– благотворительные лотереи (16%);

– скретч-карты (14%);

– беттинг (9%);

– онлайн-игры с мгновенным выигрышем (8%).

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