«Химки» – единственная команда в новом сезоне РПЛ, ни разу не сыгравшая на ноль
«Химки» ни разу не сыграли на ноль в текущем сезоне РПЛ.
В 8-м туре команда крупно проиграла «Акрону» – 0:3. Всего за 8 матчей красно-черные пропустили 16 голов.
«Химки» остаются единственной командой, у которой нет сухих матчей в новом сезоне РПЛ.
В следующем туре подопечные Франка Артиги дома сыграют против «Оренбурга».
Лишь 1 пропущенный «Зенита» за 8 туров – близко, но не идеал. Кто был лучше?
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Opta
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