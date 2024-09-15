«Химки» – единственная команда в новом сезоне РПЛ, ни разу не сыгравшая на ноль

«Химки» ни разу не сыграли на ноль в текущем сезоне РПЛ.

В 8-м туре команда крупно проиграла «Акрону» – 0:3. Всего за 8 матчей красно-черные пропустили 16 голов.

«Химки» остаются единственной командой, у которой нет сухих матчей в новом сезоне РПЛ.

В следующем туре подопечные Франка Артиги дома сыграют против «Оренбурга».

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Лишь 1 пропущенный «Зенита» за 8 туров – близко, но не идеал. Кто был лучше?