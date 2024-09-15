«Акрон» обыграл «Химки» с форой (-2,5) по коэффициенту 12.00
«Акрон» разгромил «Химки» (3:0) в 8-м туре РПЛ.
На «Акрон» предлагали 2.70. Победа с форой (-2,5) зашла за 12.00. Тотал больше 2,5 голов оценивался в 2.90. На точный счет матча давали 27.00.
Артем Дзюба на 91-й минуте отдал голевую передачу. Если форвард сделает за «Акрон» минимум 3 ассиста, сыграет коэффициент 1.95.
Лишь 1 пропущенный «Зенита» за 8 туров – близко, но не идеал. Кто был лучше?
Опубликовала: Венера Кравченко
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