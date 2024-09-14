«Борнмут» не проиграл дома в 7 из 8 последних матчей в АПЛ. 1.80 – не уступит «Челси» в 4-м туре АПЛ
«Челси» в гостях встретится с «Борнмутом» в 4-м туре АПЛ.
«Челси» считается фаворитом за 2.08. На хозяев можно поставить за 3.40, на ничью – за 4.00.
«Борнмут» не уступает дома в 7 из 8 последних матчей в АПЛ. Если не проиграет в предстоящей встрече, то сыграет коэффициент 1.80.
Игра пройдет 14 сентября. Начало – в 22:00 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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