Pharaoh получил 100 миллионов рублей от букмекера за то, что вставил его название в трек «Omega» (Mash)

Букмекер заплатил 100 миллионов рублей рэперу Pharaoh (Глеб Голубин) за упоминание компании в его новом треке.

В конце августа Голубин выпустил совместную работу с американским рэпером Destroy Lonely под названием «Omega». В одной из строчек Pharaoh упомянул название букмекерской компании «Фонбет».

По данным Mash, рэпер заключил контракт с букмекером, согласно которому он должен был получить 100 миллионов рублей за упоминание компании в треке. По условиям соглашения трек нужно было выгрузить на все основные площадки.

«В нашем распоряжении оказался документ, где черным по белому: до 1 сентября совместка с Destroy Lonely «Omega» должна выйти на всех основных площадках.

Глеба выбрали, потому что у него хорошая молодая аудитория, репутация, ну и американец на фите.

На летучках рассматривали трех музыкантов: Pharaoh, Boulevard Depo за 20 млн и Gone.Fludd за 60 млн. Выбрали Глеба с самыми большими аппетитами», – сообщает Mash.

По данным источника, теперь Pharaoh, вероятно, должен вернуть деньги, поскольку лейбл Destroy Lonely удалил трек из Spotify.

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