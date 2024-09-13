Pharaoh получил 100 миллионов рублей от букмекера за то, что вставил его название в трек «Omega» (Mash)
Букмекер заплатил 100 миллионов рублей рэперу Pharaoh (Глеб Голубин) за упоминание компании в его новом треке.
В конце августа Голубин выпустил совместную работу с американским рэпером Destroy Lonely под названием «Omega». В одной из строчек Pharaoh упомянул название букмекерской компании «Фонбет».
По данным Mash, рэпер заключил контракт с букмекером, согласно которому он должен был получить 100 миллионов рублей за упоминание компании в треке. По условиям соглашения трек нужно было выгрузить на все основные площадки.
«В нашем распоряжении оказался документ, где черным по белому: до 1 сентября совместка с Destroy Lonely «Omega» должна выйти на всех основных площадках.
Глеба выбрали, потому что у него хорошая молодая аудитория, репутация, ну и американец на фите.
На летучках рассматривали трех музыкантов: Pharaoh, Boulevard Depo за 20 млн и Gone.Fludd за 60 млн. Выбрали Глеба с самыми большими аппетитами», – сообщает Mash.
По данным источника, теперь Pharaoh, вероятно, должен вернуть деньги, поскольку лейбл Destroy Lonely удалил трек из Spotify.
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