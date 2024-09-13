Дзюба больше не сыграет за сборную России, по мнению букмекеров. Ему остался один гол, чтобы побить рекорд Кержакова
Артем Дзюба подписал контракт с «Акроном» до конца сезона-2024/25.
Букмекер «Тенниси» дает коэффициент 2.70 на то, что 36-летний форвард еще сыграет за сборную России до конца карьеры.
За 1.41 можно поставить на то, что Дзюба больше не сыграет за национальную команду.
Форвард «Акрона» делит первое место с Александром Кержаковым по голам за сборную России. Оба футболиста забили по 30 мячей.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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