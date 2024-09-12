Элджей поставил 1 миллион рублей на победу Tundra над Gladiators на The International 2024

Рэпер Элджей сделал крупную ставку на матч The International 2024.

Музыкант поставил 1 миллион рублей на победу Tundra над Gladiators по коэффициенту 1.96.

«Go russian squad», – подписал Элджей скриншот со ставкой.

Матч состоится 13 сентября и начнется в 20:00 по московскому времени.

Фото: скриншот из соцсети Элджея.

Ставки на Спортсе

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