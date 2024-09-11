Директор Olimpbet – о контрактах с «Адмиралом», «Северсталью» и «Витязем»: «Продолжаем расширение не только пула спонсорских соглашений, но и географии»

Директор по развитию Olimpbet Константин Гусев высказался о новых спонсорских контрактах букмекера с клубами КХЛ.

«Совсем недавно я рассказывал вам о подписании соглашения о партнерстве между Olimpbet и ХК ЦСКА, и обещал, что новости на этом не закончены. Мы продолжили активные действия на рынке спонсорства и подписали еще три контракта с клубами КХЛ!

С сезона 2024/2025 партнерами Olimpbet стали «Адмирал», «Северсталь» и «Витязь». Дальний Восток, Русский Север и Подмосковье. Мы продолжаем расширение не только пула спонсорских соглашений, но и географии.

Теперь Olimpbet представлен на восточных рубежах нашей страны двумя командами – «Амуром» из Хабаровска и «Адмиралом» из Владивостока. С этого сезона нас ждет настоящее Дальневосточное дерби Olimpbet, которое по своему накалу всегда превосходит все ожидания.

Мы приготовим для вас сюрпризы на таких матчах, поэтому следите за календарем, чтобы не пропустить это принципиальное противостояние», – сообщил Гусев.

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