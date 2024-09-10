Ирак ни разу не побеждал Кувейт на выезде. 1.65 – неудачный тренд прервется
Кувейт примет Ирак в рамках отбора на ЧМ-2026.
Сборная Ирака никогда не побеждала Кувейт на выезде, несмотря на значительный разрыв в рейтинге ФИФА – 55-е место против 136-го.
Букмекеры дают коэффициент 1.65 на победу Ирака. Ничья идет за 3.65, успех Кувейта – за 5.00.
Матч состоится 10 сентября и начнется в 21:00 по московскому времени.
Гвардиола, Поттер или Хау – кто станет главным тренером Англии?
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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