Блинкова проиграла 8 матчей подряд. 1.61 – уступит Соррибес-Тормо в Монастире
Анна Блинкова и Сара Соррибес-Тормо встретятся в рамках турнира WTA 250 в Монастире.
25-летняя россиянка проиграла в восьми последних матчах во всех турнирах.
Букмекеры дают коэффициент 1.61 на очередное поражение Блинковой. За 2.22 можно поставить на ее победу над 27-летней испанкой.
Матч пройдет 9 сентября, начало – 21:30 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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