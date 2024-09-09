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Блинкова проиграла 8 матчей подряд. 1.61 – уступит Соррибес-Тормо в Монастире

Анна Блинкова и Сара Соррибес-Тормо встретятся в рамках турнира WTA 250 в Монастире.

25-летняя россиянка проиграла в восьми последних матчах во всех турнирах.

Букмекеры дают коэффициент 1.61 на очередное поражение Блинковой. За 2.22 можно поставить на ее победу над 27-летней испанкой.

Матч пройдет 9 сентября, начало – 21:30 мск.

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Восемь главных сенсаций Лиги наций по кэфам: Черчесов удивил Холанда, Испанию остановили, Украину сильно переоценили

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
logoWTA
Ставки на спорт
logoСара Соррибес-Тормо
logoАнна Блинкова
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