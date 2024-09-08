«Даллас», «Флорида» и «Колорадо» – главные претенденты на Кубок Стэнли по версии букмекеров
«Даллас», «Флорида» и «Колорадо» – фавориты в борьбе за Кубок Стэнли в новом сезоне по версии букмекеров.
На все три клуба выставлен коэффициент 10.00. На финалиста минувшего сезона «Эдмонтон» дают 11.00.
Обладатель Кубка Стэнли в сезоне-2024/25 по версии букмекеров:
1-3. «Даллас» – 10.00;
1-3. «Флорида» – 10.00;
1-3. «Колорадо» – 10.00;
4. «Эдмонтон» – 11.00;
5. «Каролина» – 12.00;
6-7. «Нью-Джерси» – 13.00;
6-7. «Рейнджерс» – 13.00;
8. «Вегас» – 14.00;
9. «Торонто» – 17.00;
10. «Бостон» – 20.00.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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