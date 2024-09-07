«Сандерленд» выдал лучший старт в лиге за 99 лет и лидирует в Чемпионшипе. Кэф на клуб обрушился с 26.00 до 8.00

«Сандерленд» лидирует в Чемпионшипе после 4 туров.

Клуб набрал 12 очков при разнице мячей 10:1 – пропустили единственный раз из-за автогола. Это лучший старт «Сандерленда» в лигах за 99 лет.

Перед сезоном на победу «макемс» в Чемпионшипе предлагался коэффициент 26.00, на выход в АПЛ – 8.00. Сейчас клуб котируется четвертым фаворитом – титул оценивается в 8.00, на повышение в классе дают 3.00.

В прошлом сезоне Чемпионшипа «Сандерленд» занял лишь 16-е место.

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