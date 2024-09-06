ФХР получила 157,1 млн рублей в виде отчислений от букмекеров за 2-й квартал

Федерация хоккея России (ФХР) получила 157,1 млн рублей от ЕРАИ в виде целевых отчислений от букмекерских компаний за 2-й квартал года.

70% этой суммы (110 млн рублей) пошло на финансирование мероприятий по развитию профессионального спорта, 30% (47,1 млн) – на мероприятия по развитию детско-юношеского и массового спорта.

В первом квартале 2024 года ФХР получила 404 млн рублей в виде букмекерских целевых отчислений. Резкое снижение показателя объясняется завершением хоккейного сезона в апреле и межсезонной паузой.

Ранее гендиректор ФХР Дмитрий Курбатов сообщил, что целевые отчисления от букмекеров составляют треть бюджета ФХР.

Ставки на Спортсе

Первая за 20 лет победа Сан-Марино сводит мир с ума! Ждали 140 матчей