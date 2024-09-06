Беттор выиграл 4,7 млн рублей со ставки на полуфинал US Open

В БЕТСИТИ сообщили о крупном выигрыше своего клиента.

Беттор поставил 2,8 миллиона рублей на победу Джессики Пегулы над Каролиной Муховой в полуфинале US Open.

Американская теннисистка победила со счетом 2:1. Ставка с коэффициентом 1.68 сыграла – беттор получил выигрыш в размере 4 704 000 рублей.

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