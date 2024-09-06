Дмитрий Хомуха верит в победу Франции над Италией в Лиге наций

6 сентября пройдут очередные матчи Лиги наций УЕФА сезона 2024/2026. Своим прогнозом на игру Лиги А группы 2 Франция – Италия поделился известный футбольный тренер и эксперт букмекерской компании «Лига Ставок» Дмитрий Хомуха.

По словам специалиста, французы являются фаворитами предстоящей встречи.

«Сборная Франции имеет более качественный подбор футболистов и хороший выбор игроков на скамейке запасных. В этой игре особенно следует обратить внимание на молодых игроков. Например, на 22-летнего нападающего ПСЖ Брэдли Баркола», – прокомментировал тренер.

На победу трехцветных в основное время матча с Италией букмекерская компания «Лига Ставок» предлагает коэффициент 1.64, а на забитый мяч Баркола можно поставить с коэффициентом 3.4.