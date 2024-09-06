МВД подготовило законопроект об уголовной ответственности для участников дропперских схем

МВД РФ направило в правительство законопроект о введении уголовной ответственности для дропов.

Дропы – подставные лица, задействованные в нелегальных схемах по выводу средств с банковских карт. Их привлекают с целью избежать ответственности за перевод или обналичивание денежных средств со счетов и банковских карт.

В МВД не уточнили, какое наказание ожидает дропов. Передача карт третьим лицам будет отнесена к преступлению средней тяжести, а аналогичные действия в составе организованной группы будут классифицировать как тяжкое преступление.

По данным ЦБ, в 2023 году на транзакции с дропами пришлось 76% всего объема сомнительных операций по обналичиванию.

Ранее крупные российские банки запустили системы дроп-мониторинга для борьбы с сомнительными транзакциями, что привело к просадке нелегального сектора азартных игр в России.

Ставки на Спортсе

BetBoom – первый букмекер-вещатель (взялись за мужской теннис). В студиях – Давыденко-шоумен, Турсунов и Душевина