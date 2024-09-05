Теннисные студии для BetBoom организует продакшн «Коммент.Шоу», связанный с «Винлайном»
Стали известны детали организации теннисных студий на портале BetBoom Tennis.
Ранее букмекер купил права на показ турниров ATP в России и транслирует их бесплатно.
По информации Ставок на Спортсе’‘, организацией теннисных студий на сайте Tennisbb.ru занимается продакшн «Коммент.Шоу», связанный с «Винлайном».
BetBoom – первый букмекер-вещатель (взялись за мужской теннис). В студиях – Давыденко-шоумен, Турсунов и Душевина
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Sports
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