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  • Теннисные студии для BetBoom организует продакшн «Коммент.Шоу», связанный с «Винлайном»
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Теннисные студии для BetBoom организует продакшн «Коммент.Шоу», связанный с «Винлайном»

Стали известны детали организации теннисных студий на портале BetBoom Tennis.

Ранее букмекер купил права на показ турниров ATP в России и транслирует их бесплатно.

По информации Ставок на Спортсе’‘, организацией теннисных студий на сайте Tennisbb.ru занимается продакшн «Коммент.Шоу», связанный с «Винлайном».

Ставки на Спортсе

BetBoom – первый букмекер-вещатель (взялись за мужской теннис). В студиях – Давыденко-шоумен, Турсунов и Душевина

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Sports
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