BetBoom готов делиться правами на показ турниров ATP: «Открыты для переговоров. И серьезно настроены на борьбу с пиратскими трансляциями»
Директор по маркетингу BetBoom Михаил Артемьев сообщил, что букмекер готов делиться правами на трансляции мужских теннисных турниров.
Ранее букмекер купил права на показ турниров ATP в России и транслирует их бесплатно на портале BetBoom Tennis.
«Рассматриваем возможности партнерств, включая сублицензирование для традиционных вещателей и ОТТ-платформ. Мы открыты для переговоров и готовы рассмотреть любые предложения, выгодные для обеих сторон.
И серьезно настроены на борьбу с пиратскими трансляциями: будем действовать в рамках правовых возможностей для защиты наших прав», – сообщил Артемьев.
BetBoom – первый букмекер-вещатель (взялись за мужской теннис). В студиях – Давыденко-шоумен, Турсунов и Душевина
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Sports
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