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Стартует второй сезон FONBET OVERTIME

Новые герои матчей и новые акции для болельщиков.

В 17-м сезоне КХЛ 2024/25 лига совместно с титульным партнером FONBET продолжит обращать внимание спортивного сообщества на ключевые моменты матчей в рамках проекта FONBET OVERTIME, а болельщики — выбирать своих героев.

FONBET OVERTIME был запущен перед стартом сезона 2023/24 с целью подчеркнуть особенное значение дополнительного времени в хоккее. Нерв игры, готовой остановиться в любую секунду, непередаваемые эмоции спортсменов и болельщиков на ледовых аренах и у экранов — овертайм и буллитная серия для многих являются любимым отрезком хоккейного матча. Игрок, определивший исход матча, становится героем FONBET OVERTIME. По итогам сезона победитель голосования в социальных сетях и на fonbet.khl.ru становится лучшим из лучших — Героем года.

Чтобы увековечить яркие игровые моменты, была выпущена лимитированная коллекция хоккейных карточек работы современных российских художников. На церемонии закрытия сезона FONBET Чемпионата КХЛ 2023/24 Героем года был признан нападающий Василий Атанасов («Торпедо»).

В сезоне 2023/24 было сыграно 195 овертаймов, чаще остальных команд в них принимали участие хоккеисты московского «Динамо» (24). Рулевой «бело-голубых» Алексей Кудашов стал самым побеждающим в овертаймах тренером (16). Самым эффективным игроком стал нападающий омского «Авангарда» Рид Буше, на его счету 6 решающих шайб в овертайме и победный буллит. Голкипер Даниил Исаев стал главным специалистом по победам в своем амплуа (10).

В новом сезоне проект расширяется: теперь болельщики смогут не только участвовать в розыгрыше ценных призов и фрибетов, но и копить баллы, делая ставки на FONBET OVERTIME, и выигрывать лимитированный мерч проекта.

FONBET OVERTIME

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