Olimpbet станет спонсором «Витязя». Это восьмой клуб-партнер букмекера в КХЛ
Olimpbet заключит спонсорское соглашение с «Витязем»
Логотип букмекерской компании появился на сайте хоккейного клуба. Ранее Olimpbet подписал спонсорские контракты с «Адмиралом» и «Северсталью».
Предыдущие два сезона «Витязь» сотрудничал с БК PARI.
У Olimpbet есть партнерские соглашения с восемью клубами КХЛ – ЦСКА, «Спартаком», «Динамо», «Витязем», «Северсталью», «Адмиралом», «Амуром» и «Ладой».
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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