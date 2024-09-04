Olimpbet станет спонсором «Витязя». Это восьмой клуб-партнер букмекера в КХЛ

Olimpbet заключит спонсорское соглашение с «Витязем»

Логотип букмекерской компании появился на сайте хоккейного клуба. Ранее Olimpbet подписал спонсорские контракты с «Адмиралом» и «Северсталью».

Предыдущие два сезона «Витязь» сотрудничал с БК PARI.

У Olimpbet есть партнерские соглашения с восемью клубами КХЛ – ЦСКА, «Спартаком», «Динамо», «Витязем», «Северсталью», «Адмиралом», «Амуром» и «Ладой».

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