«Куньлунь» – самый грубый клуб КХЛ в сезоне-2023/24. 1.65 – соберут больше штрафов, чем «Динамо»
«Динамо» и «Куньлунь» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ.
Китайский клуб собрал больше всех двухминутных, пятиминутных и 10-минутных штрафов в прошлом сезоне.
Букмекеры дают коэффициент 1.65 на то, что «Куньлунь» соберет больше штрафов, чем «Динамо».
Матч пройдет 4 сентября и начнется в 19:30 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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