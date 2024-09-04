«Куньлунь» – самый грубый клуб КХЛ в сезоне-2023/24. 1.65 – соберут больше штрафов, чем «Динамо»

«Динамо» и «Куньлунь» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ.

Китайский клуб собрал больше всех двухминутных, пятиминутных и 10-минутных штрафов в прошлом сезоне.

Букмекеры дают коэффициент 1.65 на то, что «Куньлунь» соберет больше штрафов, чем «Динамо».

Матч пройдет 4 сентября и начнется в 19:30 мск.

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