Коэффициент на отставку тен Хага обвалился с 9.00 до 3.50. У «МЮ» три поражения и одна победа в 4 матчах сезона

Букмекеры обновили котировки по линии «Следующий тренер АПЛ, который будет уволен».

После разгромной победы «Ливерпуля» над «Манчестер Юнайтед» (3:0) в 3-м туре АПЛ коэффициент на отставку Эрика тен Хага обвалился с 9.00 до 3.50. Всего в этом сезоне у «МЮ» три поражения и одна победа.

Топ-3 претендента на увольнение в АПЛ по версии букмекеров:

1. Шон Дайч («Эвертон») – 3.00;

2. Эрик тен Хаг («Манчестер Юнайтед») – 3.50;

3. Энцо Мареска («Челси») – 6.50;

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