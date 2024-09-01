Коэффициент на отставку тен Хага обвалился с 9.00 до 3.50. У «МЮ» три поражения и одна победа в 4 матчах сезона

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Эвертон премьер-лига Англия Энцо Мареска Ставки на спорт Шон Дайч Эрик тен Хаг Ставки на футбол Ставки

Букмекеры обновили котировки по линии «Следующий тренер АПЛ, который будет уволен».

После разгромной победы «Ливерпуля» над «Манчестер Юнайтед» (3:0) в 3-м туре АПЛ коэффициент на отставку Эрика тен Хага обвалился с 9.00 до 3.50. Всего в этом сезоне у «МЮ» три поражения и одна победа.

Топ-3 претендента на увольнение в АПЛ по версии букмекеров:

1. Шон Дайч («Эвертон») – 3.00;

2. Эрик тен Хаг («Манчестер Юнайтед») – 3.50;

3. Энцо Мареска («Челси») – 6.50;

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16 комментариев
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Пожалуйста, не нада. Стройка только начата. Скоро новые голландские стройматериалы подвезут.
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Подозреваю, что до Рождества доработает, так как в руководстве МЮ куколды, а не здравомыслящие люди
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Они разве его не продлили этим летом? Пропустил этот момент.
Эшворт же сказал "мы не ищем топ тренера, у нас уже есть топ тренер". Могли летом перезагрузиться, уволив популиста, а вместо этого накупили ему ещё аяксидов. Толку от таких менеджеров
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Ответ Дмитрий Воробьев
Пожалуйста, не нада. Стройка только начата. Скоро новые голландские стройматериалы подвезут.
)) голландскую редкую древесину.
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В результате опять всех вокруг уволят а он в следующем сезоне еще поборется за победу в Лиге конференций.
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Не получается у тенхага в мю, это же видно! Уволить и посмотреть на что способен Руд
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Коэффициент Тен хага обвалился до 3,5
А что случилось?
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а Мареска там чего?
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Тен Хаг выстрелил себе в ногу позвав Ван Нистелроя, не нужно искать замену ему, а сразу можно его попробовать
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Не трогать Легенду - он второй по трофеям в Англии после Пепа.
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еще 2 года назад абсолютно всё с ним было ясно, но дурачки все равно продолжают топить за него и защищать
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Тен Хаг памятник 🤣
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Ответ Дмитрий Воробьев
Пожалуйста, не нада. Стройка только начата. Скоро новые голландские стройматериалы подвезут.
🤣
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Ответ Dred
а Мареска там чего?
Фактор Боули работает
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