Коэффициент на отставку тен Хага обвалился с 9.00 до 3.50. У «МЮ» три поражения и одна победа в 4 матчах сезона
Букмекеры обновили котировки по линии «Следующий тренер АПЛ, который будет уволен».
После разгромной победы «Ливерпуля» над «Манчестер Юнайтед» (3:0) в 3-м туре АПЛ коэффициент на отставку Эрика тен Хага обвалился с 9.00 до 3.50. Всего в этом сезоне у «МЮ» три поражения и одна победа.
Топ-3 претендента на увольнение в АПЛ по версии букмекеров:
1. Шон Дайч («Эвертон») – 3.00;
2. Эрик тен Хаг («Манчестер Юнайтед») – 3.50;
3. Энцо Мареска («Челси») – 6.50;
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Эшворт же сказал "мы не ищем топ тренера, у нас уже есть топ тренер". Могли летом перезагрузиться, уволив популиста, а вместо этого накупили ему ещё аяксидов. Толку от таких менеджеров
А что случилось?