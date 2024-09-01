«МЮ» в 17-й раз подряд идет андердогом против «Ливерпуля» в официальных матчах. Серия началась в 2017 году

«Манчестер Юнайтед» примет «Ливерпуль» в 3-м туре АПЛ.

Букмекеры отдают предпочтение гостям: их победа оценивается в 1.95. На хозяев можно поставить за 3.80, на ничью – за 4.10.

В последний раз «МЮ» выходил фаворитом против «Ливерпуля» в 21-м туре АПЛ в 2017 году. Тогда команды сыграли 1:1. Голами отметились Златан Ибрагимович и Джеймс Милнер.

Матч пройдет 1 сентября. Начало – в 18:00 мск.

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