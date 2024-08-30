Капризов станет лучшим российским бомбардиром в сезоне НХЛ, считают букмекеры. Кучеров – 2-й, Овечкин – 4-й

Букмекеры считают, что Кирилл Капризов станет лучшим российским бомбардиром в новом сезоне НХЛ.

На победу нападающего «Миннесоты» в специальной линии от БЕТСИТИ дают коэффициент 2.00. Вторым идет Никита Кучеров (2.50), третьим – Артемий Панарин (4.50).

За 5.50 можно поставить на то, что лучшим российским бомбардиром в сезоне НХЛ станет Александр Овечкин.

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