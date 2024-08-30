Алькарас сенсационно проиграл 74-й ракетке ван де Зандшульпу и вылетел с US Open. На победу нидерландца давали 18.00

Карлос Алькарас уступил Ботику ван де Зандшульпу во втором круге US Open – 1:6, 5:7, 4:6.

Букмекеры давали коэффициент 18.00 на победу 74-й ракетки мира. На успех Алькараса давали минимальные 1.01.

Испанец впервые с «Уимблдона»-2021 выбыл на «Шлеме» уже на стадии второго раунда.

Алькарас котировался фаворитом US Open у букмекеров.

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