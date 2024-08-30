Алькарас сенсационно проиграл 74-й ракетке ван де Зандшульпу и вылетел с US Open. На победу нидерландца давали 18.00

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Карлос Алькарас уступил Ботику ван де Зандшульпу во втором круге US Open – 1:6, 5:7, 4:6.

Букмекеры давали коэффициент 18.00 на победу 74-й ракетки мира. На успех Алькараса давали минимальные 1.01.

Испанец впервые с «Уимблдона»-2021 выбыл на «Шлеме» уже на стадии второго раунда.

Алькарас котировался фаворитом US Open у букмекеров.

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39 комментариев
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Синнер потирает руки, попёрло, с допингом прокатило, Карлос вылетел🤞😀‼️Да лишил Карася Новак былой уверенности!
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Ответ Tun
Легчайшая сетка до полуфинала, Ожидание: Зверев Реальность: Де Минаур
При чем тут Зверев , Де Минаур и Алькарас?? Зверев вообще в другой половине сетки.
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Не было чистоты в ударах и рисковал много, а там ошибки полезли, надо было подержать мяч...

Тут тренер должен видеть и включать с игроком резервный план, но видимо плана Б не было, думали того, что Карлос показывает, будет достаточно...
Звезду поймали немного это точно...
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21 фонбет давал ))
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Ответ Arti22
Кто смотрел, у него травма была?
Нет, Ботик был здоров)
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Жду под этой новостью тонну комментариев о том, что "распиаренная бездарность" получила по заслугам :))
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Ботик играл собранно, ну и старался. Ничего больше. Все дело в самом Карлосе.
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Ответ Alex Rykov
Не бездарность, конечно. Но самовлюблённый мальчик, не мужчина. Их, таких мальчиков, сейчас много в туре, и дело не в возрасте в паспорте. Есть кто взрослеет, как Синнер и Медведев и Шелтон. А есть Алькарасы, Руне и Рублевы. Но это сугубо мое мнение, в эксперты себя не записываю.
Он изза Мирры так пишет) Ей так писали,а он ее поклонник. До такой степени.что когда я написал похвалу Эрике он меня чуть ли не матом обложил.
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Ответ Skip
Не было чистоты в ударах и рисковал много, а там ошибки полезли, надо было подержать мяч... Тут тренер должен видеть и включать с игроком резервный план, но видимо плана Б не было, думали того, что Карлос показывает, будет достаточно... Звезду поймали немного это точно...
Аватар Карлуша не имеет плана Б, все решает Ферреро а он заснул
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Очень неожиданно.Очередным конкурентом меньше для Новака.
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Судя по этой новости, только Синнер может остановить нестареющего и находящегося на эмоциональном подъеме после победы на Олимпиаде Джоковича на пути к очередному титулу БШ.
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Ответ Олег Попов
У Джоковича Олимпиада была лебединой песней, дальше всё
Не,Джок еще попылит этот ЮСО и АО,а дальше пойдет спад или травма. Как никак возраст.
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Ответ mark46
Коэффициенты - ладно. А кто-то получил эти выплаты? Интересно, кто поставил на соперника Алькараса?
Нормальный человек не поставит на это
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Ответ ugmyanswer
22,38 Tennisexplorer написал
Коэффициенты - ладно. А кто-то получил эти выплаты? Интересно, кто поставил на соперника Алькараса?
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Ответ nick-basil
Реал влетел Пальмасу - тоже сенсация, только там это не смертельно, когда весь сезон впереди и сто матчей. Тут вышел досадный нокаут
Ну во первых не влетел всего лишь ничья, конечно для Реала👎,лишнее доказательство того, что фаворит не всегда победитель, а Карась до сих пор не пришёл в себя после ОИ
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Ответ Bayern2004
Очень неожиданно.Очередным конкурентом меньше для Новака.
Мне кажется, сейчас даже Попырин будет для Новака непростым конкурентом. Если сможет, как тот же Ботик, свой лучший теннис показать.
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Ответ Bayern2004
Очень неожиданно.Очередным конкурентом меньше для Новака.
На Юсе главный конкурент для Джоки - Медведь.
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Ответ Istianoff
При чем здесь Зверев?
после жеребьевке казалось, что у Зверева самый легкий путь до 1/2, теперь так не кажется, специально пометил как "ожидание".
судя по логике, следующий вопрос будет "при чем тут теннис"
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Ответ Tun
"до полуфинала" успели прочесть? какая разница, в какой части сетки до полуфинала? при чем тут сетка - вот вопрос на два вопросительных знака. до полуфинала у де Минаура должны были быть Карен, Хуркач и Карлос, а будут Эванс, Арналди и мб Ботик
При чем здесь Зверев?
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Ответ Vankouver
Судя по этой новости, только Синнер может остановить нестареющего и находящегося на эмоциональном подъеме после победы на Олимпиаде Джоковича на пути к очередному титулу БШ.
Нет. Только Медведь.
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Ответ Vankouver
Судя по этой новости, только Синнер может остановить нестареющего и находящегося на эмоциональном подъеме после победы на Олимпиаде Джоковича на пути к очередному титулу БШ.
будет унижен Шелтоном в 1/8
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Ответ Nikolay Stavrogin
А помните, когда Джок зарулил 3 шлема подряд в 21м, убился на ои и вышел на финал юсо после сложнейшей сетки, в т.ч пикового Зверева в полуфинале поздней ночью, "поклониики" Джоковича и медфаны писали, что это никак не влияло, это просто Мед на пике?)
конечно помним :(
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Ответ Nikolay Stavrogin
А помните, когда Джок зарулил 3 шлема подряд в 21м, убился на ои и вышел на финал юсо после сложнейшей сетки, в т.ч пикового Зверева в полуфинале поздней ночью, "поклониики" Джоковича и медфаны писали, что это никак не влияло, это просто Мед на пике?)
Год назад перед финалом Джокович объяснял тот свой провал. Его задавили мысли о величии.
И Медведев тогда был на пике. А что в финале надо ждать никакушного соперника?
ОИ, Зверев, отсутствие практики перед ЮСО или что-то ещё - Джокович никогда вроде не говорил, что это на него как-то повлияло.
https://gotennis.ru/read/news/novak_dzhokovich_-_pered_finalom_us_open_ne_pozvolyayu_sebe_zatsiklivatsya_na_istorii__kogda_ya_dela.html
Вот и Карлоса, наверно, мысли подвели о себе "великом".
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Ответ RoyalSpirit:
Жду под этой новостью тонну комментариев о том, что "распиаренная бездарность" получила по заслугам :))
По заслугам проиграл, Ботик играл великолепно и такие удары проходили на загляденье. Но никто ведь не ждёт, что Карлос будет выигрывать все матчи, Новак в этом году тоже проигрывал по ходу сезона разным товарищам, но на главный турнир собрался и в великолепном стиле выиграл!
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Эх, планировал словить апсет в матче Алькараса на этом турике, тому же Джекки Дрейперу это было по силам в третьем круге, но вот уж никак не думал, что это сделает Ботик((
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74-й ракетке
______
фамилию раз пять перечитывал, все равно не смог правильно, это как в "Евротуре", слово "флюгенгехаймен", в Нидерландах тоже дело было, хе-хе
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22,38 Tennisexplorer написал
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Все-таки Ботик напылил в США -) , не бросил играть, хотя у него были мысли продолжать ли карьеру
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Один родился , чтобы соль передать в плацкарте Москва-Свердловск, а Ботик - чтобы Карлоса хлопнуть на US OPEN...
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