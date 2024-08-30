Алькарас сенсационно проиграл 74-й ракетке ван де Зандшульпу и вылетел с US Open. На победу нидерландца давали 18.00
Карлос Алькарас уступил Ботику ван де Зандшульпу во втором круге US Open – 1:6, 5:7, 4:6.
Букмекеры давали коэффициент 18.00 на победу 74-й ракетки мира. На успех Алькараса давали минимальные 1.01.
Испанец впервые с «Уимблдона»-2021 выбыл на «Шлеме» уже на стадии второго раунда.
Алькарас котировался фаворитом US Open у букмекеров.
Кто фаворит Гран-при Италии? Алонсо выбрал не «Макларен», а что насчитали букмекеры?
Тут тренер должен видеть и включать с игроком резервный план, но видимо плана Б не было, думали того, что Карлос показывает, будет достаточно...
Звезду поймали немного это точно...
судя по логике, следующий вопрос будет "при чем тут теннис"
И Медведев тогда был на пике. А что в финале надо ждать никакушного соперника?
ОИ, Зверев, отсутствие практики перед ЮСО или что-то ещё - Джокович никогда вроде не говорил, что это на него как-то повлияло.
https://gotennis.ru/read/news/novak_dzhokovich_-_pered_finalom_us_open_ne_pozvolyayu_sebe_zatsiklivatsya_na_istorii__kogda_ya_dela.html
Вот и Карлоса, наверно, мысли подвели о себе "великом".
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фамилию раз пять перечитывал, все равно не смог правильно, это как в "Евротуре", слово "флюгенгехаймен", в Нидерландах тоже дело было, хе-хе